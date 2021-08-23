الأهلي يهزم "قطر" ويتوج بطلًا للبطولة العربية لتنس الطاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام

توج الأهلي بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة للمرة الـ21 في تاريخه بعد الفوز على نادي قطر القطري في المباراة النهائية.

وتغلب الأهلي على نظيره قطر القطري بنتيجة 3-1 في عدد المباريات بعد مباراة مثيرة أقيمت بينهما عصر اليوم بالأردن.

وتقدم الأهلي في النتيجة بعد فوزه لاعبه عمر عصر على محمد عبد الوهاب لاعب قطر القطري بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، وجاء نتائجها كالتالي: (11-4، 11-8، 11-8).

لكن فريق قطري القطري عادل النتيجة من خلال محترفه النمساوي روبرت جاردوس بعد الفوز على محمد البيلي بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج المباراة كالتالي: ( 10-12، 11-5، 11-4، 11-8)، ليتعادل الفريقين 1-1 في المواجهات.

وشهدت المباراة الثالثة التي أقيمت بين السيد لاشين لاعب الأهلي وأحمد خليل لاعب قطر القطري، إثارة في أحداثها بعد اللجوء إلى شوط خامس حسمه لاشين لصالحه بنتيجة 11-4.

حيث تقدم لاشين في الشوط الأول بنتيجة 11-5، ثم عادل خليل لاعب قطر النتيجة وحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 11-9، قبل أن يتقدم ويحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 11-9.

ليعود لاشين ويحسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 11-9، ثم يفوز بالشوط الخامس والمباراة بنتيجة 11-4، ليتقدم للأهلي في المباراة بنتيجة 2-1.

وشهدت المباراة الرابعة منافسة قوية ومثيرة بين عمر عصر لاعب الأهلي المصنف 36 عالميا والنمساوي جاردوس المصنف 29 عالميا.

حيث تقدم النمساوي في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 11-5، 16-14، لكن عمر عصر نجح في العودة إلى المباراة بعد أداء قوي حيث فاز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 11-9 و11-5.

ليتم اللجوء إلى شوط خامس وفاصل حسمه عصر، بالرغم من تأخره في النتيجة 5-9، لكنه نجح في الحصول على 4 نقاط متتالية ليتعادل 9-9، ويستمر التعادل حتى النقطة 11-11،

قبل أن يفوز لاعب الأهلي بنقطتين متتاليتين ليحسم الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 13-11، ويمنح الأهلي التتويج بالبطولة العربية.

ويعد الأهلي أكثر الأندية تتويجا بالبطولة العربية للأندية برصيد 21 لقب.

ويمثل رجال الأهلي في البطولة كلا من: عمر عصر والسيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وخالد عصر وشادي مجدي.