عودة الهداف.. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الجونة في الجولة قبل الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

القائمة شهدت عودة محمد شريف هداف الدوري برصيد 19 هدفاً بعد غياب 3 مباريات بداعي الإصابة، وشهدت غياب طاهر محمد للإيقاف، بينما تم استمرار غياب بدر بانون.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.