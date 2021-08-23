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عودة الهداف.. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الجونة في الجولة قبل الأخيرة في الممتاز.

القائمة شهدت عودة محمد شريف هداف الدوري برصيد 19 هدفاً بعد غياب 3 مباريات بداعي الإصابة، وشهدت غياب طاهر محمد للإيقاف، بينما تم استمرار غياب بدر بانون.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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