تعرف على موعد مباراة الاهلي وضمك والقنوات الناقلة لها والمعلق، في اليوم الأول من الجولة الثالثة بـ الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

يستضيف أهلي جدة نظيره فريق ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، والتي ستشهد حضوراً جماهيري بعد غياب دام لأكثر من سنة ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وسيبحث الراقي الي تحقيق الفوز الأول في الدوري السعودي للمحترفين هذه الموسم بعد ان تعادل في الجولتين الماضيتين أمام كلا من الفيصلي بنتيجة 1-1، والحزم بنتيجة 2-2.

على الجانب الآخر يسعي فريق ضمك الى تحقيق فوزه الثاني في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث فاز الجولة الماضية على الصاعد حديثاً فريق الطائي بهدف دون مقابل، وكان قد تعرض بالجولة الأولى لهزيمة ثقيلة أمام النصر بنتيجة 1-4.

ويحتل الاهلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطتين، في المقابل يتواجد ضمك في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

جدير بالذكر أن الفريقين قد ألتقيا خلال 4 مباريات فقط في الدوري السعودي للمحترفين، تمكن خلالهم فريق الأهلي من اقتناص فوز وحيد، بينما حقق ضمك الفوز في ثلاث مباريات.

متى موعد مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والمعلق؟

يحين موعد مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي للمحترفين يوم الاربعاء 25 أغسطس 2020، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي للمحترفين على قناة SSC SPORT HD 1 المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي “جعفر الصليح.