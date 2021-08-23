تعرف على موعد مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها، في إطار منافسات الجولة الـ 33 من المسابقة (قبل الأخيرة).

يرحل الاهلي الى مدينة الغردقة لخوض لقائه قبل الأخير في الدوري المصري الممتاز أمام فريق الجونة على ملعب خالد بشارة، وعينه على تحقيق الفوز على أمل تعثر المتصدر الزمالك بالتعادل أو الخسارة أمام الانتاج الحربي بنفس التوقيت.

ويحتل الاهلي مركز وصافة الدوري المصري برصيد 72 نقطة، خلف المتصدر الزمالك بفارق 4 نقاط، في المقابل يتواجد الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

كان الاهلي قد فاز في الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، بينما تعرض الجونة للهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري المصري بالجولة الماضية أمام سموحة بنتيجة 1-3.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل للاهلي طاهر محمد طاهر، وتعادل للجونة محمد نجيب في الدقيقة 86.

متي موعد مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11861 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ولم يتم تحديد المعلق بعد، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر كتابي لأحداث اللقاء.