الامارات | حارس عجمان: استبعادي من جوائز رابطة المحترفين أحزنني

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس عجمان: استبعادي من جوائز رابطة المحترفين أحزنني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس مرمى عجمان، علي الحوسني، ان استبعاده من القائمة الأولية والأخيرة لجائزة القفاز الذهبي كأحسن حارس مرمى في الموسم الماضي، قرار أحزنه على حد تعبيره.

وتصدر الحوسني قائمة أكثر الحراس تصديا في الموسم الماضي، بـ95 لعبه جعلته الأفضل بين الحراس في دوري أدنوك للمحترفين.

وأضاف في مؤتمر صحافي: "رغم أن قرار الاستبعاد أحزني، إلا أنه بات يشكل دافع قوي لمواصلة العمل نحو الترشح في الموسم المقبل، آمل فقط أن استمر على نفس وتيرة العمل وأن أساعد فريقي على تحقيق النتائج التي يصبو إليها هذا الموسم".

وتطرق الحوسني إلى مباراة شباب الأهلي مساء الأربعاء، مؤكدا أن فريقه سيذهب إلى ملعب المباراة وطموحه الحصول على النقاط الثلاث.

وقال: "لدينا دوافع معنوية كبيرة بعد الفوز على النصر، ولدينا أيضا لاعبين أكفاء ومدرب على مستوى عال، جميع العناصر المؤدية لتحقيق الفوز موجودة داخل عجمان ونحتاج فقط للتوفيق والحظ".

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