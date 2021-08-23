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الامارات | الجزيرة يتعاقد مع اللاعب المالي ديبالي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة تعاقده مع اللاعب المالي عبدالله ديبابي لمدة عامين.

وقال النادي في بيان رسمي على صفحته في "تويتر": "يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع لاعب الجناح، المالي عبد الله ديابي قادماً من الفريق البرتغالي سبورتينج لشبونة".
 
وذكر النادي: "وقع صاحب الـ 30 عاماً على عقد مع النادي يمتد حتى 2023".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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