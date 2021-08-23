الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع مهدي قائدئ

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعاقد مع مهدي قائدئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي التعاقد مع اللاعب الدولي الإيراني مهدي قائدي "22 سنة"، لمدة 5 مواسم، تدعيماً لصفوف الفريق الأول المقبلة.



وكان نادي شباب الأهلي قد أعلن من قبل عن التعاقد مع اللاعب الدولي الإيراني أحمد نوراللهي (28 سنة) لمدة موسم واحد، ليبدأ الفريق في تكملة صفوفه بعدما خاض أول مباراة له أمام الإمارات بلاعب أجنبي واحد هو البرازيلي كارلوس إدواردو، ولاعب مقيم هو البرازيلي غيسوس.



وكتب نادي شباب الأهلي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، تتعاقد مع اللاعب الدولي الإيراني مهدي قائدي "22 سنة" لمدة 5 مواسم، تدعيماً لصفوف الفريق الأول للمرحلة المقبلة".

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