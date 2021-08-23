ارتفاع أسعار الذهب في لبنان اليوم الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميا.



وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 88.693 ألف ليرة (58.06 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بالأسواق، إلى 77.608 ألف ليرة (50.81 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 66.521 ألف ليرة (43.55 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 51.738 ألف ليرة (33.87 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 44.347 ألف ليرة (29.03 دولار).

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، إلى نحو 2.758 مليون ليرة (1806 دولارا).

وزاد سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 620.866 ألف ليرة (406.46 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات البورصات العالمية، الإثنين بعدما تراجع الدولار عن ذروة عدة أشهر، كما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن

يأتي ذلك وسط مخاوف المستثمرين من أن تضعف سلالة دلتا وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 %، إلى 1785 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش.

بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% أيضا إلى 1786.50 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1%، متراجعا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي ليزيد من إغراء الذهب لحائزي عملات أخرى.

وفي أوضح مؤشر حتى الآن على تأثير السلالة دلتا على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، دفعت قيود "كوفيد-19"، البنك المركزي لعقد الندوة الاقتصادي السنوية في جاكسون هول يوم 27 أغسطس/آب الجاري، افتراضيا وليس بالحضور الشخصي كما كان مقررا.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول كلمة في الندوة عن التوقعات الاقتصادية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة "أناند راثي شيرز للسمسرة" ومقرها مومباي:" لا أعتقد أن باول سيعطي تسلسلا زمنيا واضحا لسحب التحفيز.. لذا سينزل الدولار وقد يرتفع الذهب لأعلى من 1800 دولار".