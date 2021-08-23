شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن الهيئات التى لها حق حضور الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أسماء الهيئات التى أقرت اللجنة الأولمبية أحقيتها فى حضور الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد.

وضمت القائمة 54 هيئة وهى الأهلى والشمس و هليوبوليس و الطيران و الجزيرة و الغابة وإتحاد الشرطة و القاهرة و النصر و هليوليدو و وادى دجلة والمقاولون العرب وطلائع الجيش و الزهور و مصر للبترول و الداخلية و الشرقية للدخان و الزمالك و6 أكتوبر و الترسانة و حدائق الأهرام و الصيد و الإتحاد السكندرى و سبورتنج و أصحاب الجياد و سموحة و إسكندرية للبترول و دلفى .

كما تضم الهيئات أيضا كلا من، طنطا و بلدية المحلة و المؤسسة العسكرية و ألعاب دمنهور و القناطر و غزل المحلة و بنها و القناة و شباب طوخ و كفر الشيخ و ميت علوان و جزيرة الورد و الحوار و شباب مصر و بتروجت و محافظة الفيوم و ناصر لأبناء الشعب والمنيا وقارون وأبو تشت وبزيد قتل و كيما أسوان و فزارة و أبو سمبل و جيل المستقبل و بلانة .