شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد موسيمانى مع الأهلى في كل البطولات.. غزارة تهديفية وشباك مستباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، من فقدان أول بطولة منذ قيادته للفريق فى أواخر شهر أكتوبر الماضى 2020، وهى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم.

وأصبح ضياع لقب الدورى المصرى هذا العام مسألة وقت بالنسبة للنادى الأهلى، بعدما تأخر بفارق 4 نقاط عن الزمالك قبل جولتين من النهاية، حيث يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 72 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى الـ13 فى تاريخ النادى دون النظر لنتيجة مباراة الأهلى القادمة.

حصاد موسيمانى مع الأهلى

وقاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الأهلى فى 60 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 43 مباراة، وتعادل فى 13 مباراة وسقط فى فخ الهزيمة فى 4 مواجهات أمام كل من "بايرن ميونخ، سيمبا التنزانى، سموحة، غزل المحلة"، فى معدل جيد جداً مع النادى الأهلى.

ونجح موسيمانى فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق الأحمر حيث سجل خلال 60 مباراة 117 هدفاً، بمعدل يقترب من هدفين فى كل مباراة، ليؤكد غزارة الفريق التهديفية، في حين استقبلت الشباك الحمراء 39 هدفا في كل المباريات وهو الرقم السلبى فى أرقام الجنوب أفريقى، لأن شباك الأهلى استباحت كثيرا أمام المنافسين، وهو الجانب الذى يحتاج موسيمانى العمل عليه.

وقاد موسيمانى الأهلى للتتويج بدورى أبطال أفريقيا "مرتين" والسوبر الأفريقي، والدورى المصرى، وكأس مصر والسوبر المحلى والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، وتنتظره مباراتان على لقبين هما السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى، والسوبر المحلى أمام طلائع الجيش.