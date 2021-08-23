هل يحصل فرجاني ساسي على مكافأة الفوز بالدورى مع الزمالك؟

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الدحيل القطرى الحالى، التتويج بأول لقب دورى مصرى مع فريقه السابق "الزمالك"، حيث سيحصد اللاعب اللقب فور تتويج الفارس الأبيض بالدرع بشكل رسمى، فهل يحصل اللاعب على مكافأة الفوز باللقب؟.

فرجانى ساسى شارك مع الزمالك طوال الموسم الحالى فى مسابقة الدورى، إلا أنه قرر الرحيل قبل انتهاء الموسم بداعى انتهاء تعاقده فى 30 يونيو الماضى، بغض النظر عن امتداد الموسم المحلى فى الدورى المصرى.

ووفقًا للوائح فإن فرجانى ساسى سيحصد لقب الدورى المصرى لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الزمالك فى موسم 2018 / 2019، كما يحق له الحصول على مكافآت الفوز مثل باقى لاعبى الفريق رغم رحيله وتقديم النادى الأبيض شكوى ضده بداعى عدم استكمال مدة تعاقده مع الزمالك.

وتوج فرجانى ساسي مع الزمالك بالسوبر المصري وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية والسوبر القاري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي.

وكان اتحاد الكرة رفض بشكل رسمى إرسال البطاقة الدولية لفرجانى ساسى إلى نادى الدحيل القطرى، بعدما تلقت الجبلاية طلبا رسميا من نادى الدحيل القطرى لإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب فرجانى ساسى.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن فرجاني ساسي، وفقا للوائح اتحاد الكرة المصرى، عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم، وبالتالي لا يمكن للجبلاية أن ترسل بطاقة دولية للاعب قبل أن ينتهي الموسم بشكل رسمي.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فرجاني ساسي لا يوجد أمامه خيارات سوى استخراج بطاقة دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كما أكد مسؤولو الجبلاية أنه لا يمكن إرسال أى بطاقة دولية إلا فى مواعيد القيد المقررة وحاليا لا يوجد قيد فى مصر.