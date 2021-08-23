شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يكشف حقيقة عروض بيراميدز ويؤكد: ليفربول متعنت بخصوص صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سموحة، حقيقة الأنباء المتداولة عن دخوله وأحمد سامى مدرب الفريق فى دائرة اهتمامات فريق بيراميدز، لتولى المسئولية الفنية للفريق فى الموسم المقبل.

وقال أحمد ناجى، فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، قدمنا موسما رائعا مع سموحة ونتمنى أن يكتمل على خير، وسعيد جداً بالتواجد فى النادى ولا صحة لأنباء رحيل الجهاز الفنى عن الفريق، ونتمنى أن ننهى الموسم فى المركز الثالث وكنا نتمنى المشاركة فى محفل أفريقى أو عربى.

وأضاف ناجى، أملنا فى المشاركة بالبطولة العربية بعد حسم مصير الكونفدرالية، وهذا على الأقل يعيد الحق لأصحابه.

وعن رفض ليفربول انضمام محمد صلاح للمنتخب قال ناجى، "الجماهير عادت إلى الملاعب والأمور أصبحت طبيعية جداً والكثيرون حصلوا على لقاح كورونا وكذلك اللاعبين، وأعتقد أنه لا يوجد خطورة فى مشاركة صلاح مع المنتخب، خاصة أنه من أهم العناصر فى المنتخب، والفرق الأخرى تضع لك ألف حساب لوجوده".

وأضاف متحدثاً عن خسارة الأهلى للقب الدورى، الأهلى وجماهيره معتادون على بطولة الدورى العام، ولكن ليست نهاية الكون أن تخسرها، الرياضة عموماً بها إنجازات وإخفاقات، والأهلى يلعب حتى خط النهاية، والزمالك نادٍ كبير، والدنيا لن تقف عند بطولة، وجماهير الأهلى يجب أن تكون فخورة بفريقها وبما حققه من بطولات.