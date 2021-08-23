شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة فى البطولة الأفريقية برواندا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد مرعى، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة السلة، قائمة الفراعنة النهائية المشاركة فى بطولة الأفرو باسكت 2021 المقرر إقامتها فى رواندا.
ويخوض المنتخب المصرى بطولة الأفروباسكت المقرر إقامتها فى رواندا خلال الفترة من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر فى مجموعة واحدة مع منتخبات تونس وأفريقيا الوسطى وغينيا.
وجاءت قائمة رجال فراعنة السلة على النحو التالي:
أنس أسامة - مصطفى المكاوى "كيجو"- عمر هشام - أحمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - على أحمد - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندى - يوسف شحاتة - عمر عزب.
جدير بالذكر أن الجهاز الفنى يتكون من أحمد مرعى مدير فنى - وسام جابر مدرب - محمد سليم مساعد مدرب - وائل لطفى مدير منتخبات - معتز مغازى مخطط أحمال - أحمد يحيى طبيب الفريق - ماجد عباس تحليل وإحصاء.