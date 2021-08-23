شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفتح ملف الميركاتو الصيفى بعد ضمان البقاء بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو المقاولون العرب، ملف الصفقات الصيفية والبحث عن تدعيمات قوية للفريق، وذلك بعد اطمئنانهم على وضع الفريق في جدول عقب تحقيق الفريق ثلاث انتصارات متتالية والتقدم إلى المركز العاشر في ترتيب المسابقة المحلية بعدما عانى المقاولون من تراجع المستوى والنتائج خلال أغلب مباريات الموسم الجارى.

وأكد محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون لن يتخلى عن أى لاعب من القوام الأساسى للفريق، وقال عادل، النتائج كانت سيئة جداً في بداية الموسم لظروف خارجة عن إرادتنا أولها تعرض 13 لاعبا للإصابة بكورونا وهذا احتاج وقت من أجل عودته للفريق، بالإضافة لإصابة الجهاز الفنى بالكامل، والسبب الثانى أننا تعاقدنا مع مجموعة كبيرة من اللاعبين وعدم انسجامهم مع الفريق في الوقت الكافى بسبب كورونا أدى للبداية السيئة.

وتابع عضو مجلس المقاولون، أغلقت على الفريق الآن لأننى بحاجة لكل عنصر، بالعكس أريد ضم عناصر جيدة أخرى للفريق، وحتى آخر 3 مباريات لم نكن نعمل على ملف الانتقالات لكن بدأنا بالفعل العمل على هذا الملف بعد استقرار وضع الفريق.

وانتزع المقاولون العرب ثلاث نقاط ثمينة وحصد المقاولون ثلاث انتصارات متتالية دعمت موقفه في جدول الدورى بعد الفوز على الجونة ثم أسوان وأخيراً مصر المقاصة.

ويحتل المقاولون العرب المركز العاشر في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة بالدورى العام، حيث فازوا في 10 مباريات وتعادلوا في 8 أخرى، وتلقى المقاولون الهزيمة في 14 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 44 هدفاً آخر.