بطولة فرنسا: غياب إيكاردي عن سان جرمان قرابة الشهر

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باريس : سيغيب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن صفوف باريس سان جرمان "بين ثلاثة وأربعة أسابيع" بداعي إصابة في الكتف، وفق ما أعلن النادي الفرنسي الإثنين.

تعرض إيكاردي للإصابة مع نهاية المباراة التي فاز بها فريقه 4 2 على بريست الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري المحلي.

وجاء في بيان لنادي العاصمة "أكدت الفحوصات أن ماورو إيكاردي يعاني من التواء من الدرجة الثانية في المفصل الأخرمي الترقوي الأيمن. من المتوقع أن يعاود التدريبات مع الفريق بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع."

وتشكل هذه الإصابة انتكاسة للاعب الذي سجل هدفين في أول ثلاث مباريات في الدوري. كما سيغيب عن المواجهات الدولية لمنتخب التانغو في أيلول/سبتمبر المقبل.