شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبى الأهلى استعدادا لمواجهة الجونة غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وعرض موسيماني على اللاعبين عدداً من الفيديوهات لفريق الجونة الذى يواجه الأهلي غدًا في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها التاسعة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه اليوم، الاثنين، على ملعب التتش قبل السفر إلى الجونة للمبيت استعدادًا للمباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها من 32 مباراة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.