شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبى الأهلى استعدادا لمواجهة الجونة غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وعرض موسيماني على اللاعبين عدداً من الفيديوهات لفريق الجونة الذى يواجه الأهلي غدًا في الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها التاسعة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.
وأدى الأهلي مرانه اليوم، الاثنين، على ملعب التتش قبل السفر إلى الجونة للمبيت استعدادًا للمباراة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.
ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها من 32 مباراة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».
وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.