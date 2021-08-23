شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على عودة محمد صبحى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عودة محمد صبحى حارس مرمى الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندرى لنهاية الموسم الجارى، لتدعيم مركز حراسة مرمى الفارس الأبيض، خاصة أن صبحى قدم موسما مميزا مع زعيم الثغر.

وجاءت رغبة كارتيرون فى عودة محمد صبحى بعدما أصبح من المنتظر رحيل أحد الحراس الكبار وإن كان الأقرب محمود عبد الرحيم جنش، كما أنه من الوارد أن يرحل محمد عواد فى ظل رغبة المدرب فى الاعتماد بشكل أساسى على محمد أبو جبل.

ونشبت أزمة بين كارتيرون وجنش بعدما علم الحارس بعدم مشاركته أمام سيراميكا وهى المباراة الثانية على التوالي التى لم يشارك فيها الحارس ما أدى لحدوث أزمة مع المدرب، وتم توقيع عقوبة على جنش مع أبداء كارتيرون رغبته فى رحيله عن الفريق.

وشارك جنش مع الزمالك هذا الموسم فى 15 مباراة بواقع 9 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر، وحصل على إنذار.

واستقبل جنش 10 أهداف هذا الموسم بمعدل 5 أهداف فى مسابقة الدورى الممتاز ومثلهم فى دورى أبطال إفريقيا.

فيما حافظ على نظافة شباكه فى 9 مباريات بمعدل 6 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراتين فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.