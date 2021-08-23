شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة السرعة يواسى مدربى ولاعبى مركز شباب دسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة عمرو حسين، على مواساة فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق إثر حادث التصادم الذى وقع فجر أمس على طريق رجوعهم من المشاركة فى بطولة لكرة السرعة بالأسمرات، وأصدر اتحاد السرعة بياناً رسمياً جاء كالتالى:

وقام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صباح اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى الجامعة لمتابعة حالة المصابين من فريق كرة السرعة إثر حادث التصادم الذى وقع فجر أمس فى طريق رجوعهم من المشاركة فى بطولة لكرة السرعة بالأسمرات، وأسفر الحادث عن عدد من الإصابات الحرجة وتم عمل عمليات جراحية عاجلة لهم بالأمس ونقلهم للعناية الفائقة، ومنذ الأمس ويتابع رئيس الجامعة الحالة الصحية لهم وقام بزيارتهم بالأمس عدة مرات على مدار اليوم للاطمئنان عليهم.

وحرص رئيس الجامعة على زيارة المصابين اليوم وتقديم الدعم المعنوى لهم وطمأنتهم على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة وتوفير كافة احتياجاتهم، كما التقى رئيس الجامعة بأهالى المصابين وأكد لهم على تحمل المستشفى الجامعى تكاليف العلاج كاملة حتى يتم الشفاء، وسيتم خضوع المصابين لجلسات علاج نفسى لتقديم الدعم النفسى والمعنوى الكامل. هذا وقد أشاد الأهالى باهتمام جميع المسئولين بأبنائهم ومستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، والشكر لرئيس الجامعة لتوفير أماكن إقامة لهم بفندق الجامعة، و رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود قوره عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.



