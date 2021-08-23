شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ تسويق كريستيان بينافينتى خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى بيراميدز فى تسويق البيروفي كريستيان بينافنتي لاعب خط الوسط، من أجل بيعه بشكل نهائى أو إعارته لأحد الأندية الخارجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعاد بينافينتى للمشاركة في تدريبات نادي بيراميدز، بعد انتهاء إعارته مؤخرا في صفوف نادي شارلرواه الفرنسي لمدة موسم، حيث لا يزال اللاعب على ذمة بيراميدز.

وتواجد المهاجم البيروفي المولود في إسبانيا والذي يبلغ من العمر 27 عاما، فى تدريبات بيراميدز بتاريخ 3 يوليه الماضى، عقب انتهاء إعارته لنادى شارلرواه الفرنسي لمدة موسم.

وتفضل إدارة نادى بيراميدز تسويق اللاعب خارج مصر سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى نظرًا لضخامة الراتب الذى يحصل عليه اللاعب، مع إمكانية تعويضه بلاعب أخر محلى.

فى سياق متصل، اقترب أحمد حمودى، صانع ألعاب بيراميدز، من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالة، خاصة بعدما لم يتم قيده فى القائمة الأفريقية التى تم تسجيلها بالاتحاد الأفريقى "كاف" لمشاركة بيراميدز فى الكونفدرالية بالموسم المقبل.

ولم يحدد مسئولو بيراميدز مصير أحمد حمودى بشكل نهائى حتى الوقت الحالى، وإن كان القرار الأقرب سيكون رحيله عن الفريق السماوى، خاصة أن اللاعب لما يشارك مع الفريق فى الموسم قبل الماضى بسبب أزمة عدم قيده، وفى الموسم الحالى تم قيده إلا أنه تعرض لإصابة بقطع فى وتر أكيليس وهى الإصابة التى تعرض لها أثناء أحد تدريبات فريقه فى شهر يناير الماضي، ليخضع اللاعب لجراحة عاجلة استلزمت التزامه ببرنامج علاجى طوال الفترة الماضية.

وعاد حمودى للمشاركة فى تدريبات بيراميدز بشكل تدريجى بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلى الذى خضع له منذ إجراء العملية الجراحية.