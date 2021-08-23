شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. التعادل يحكم مباراة المصرى وإنبى فى الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المصرى البورسعيدى مع نظيره إنبى اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وحرص ”الخليج 365” على تذكير متابعيه بمواجهة الدور الأول التي جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 1 – 1 ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدورى.

افتتح التسجيل لإنبي رامى صبري فى الدقيقة 90 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل إيزي إيميكا للمصري فى الدقيقة 92 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمي: عصام ثروت،خط الدفاع: حجاج عويس،عمرو موسي ،إسلام صلاح،أحمد شديد قناوى،خط الوسط: إيزي إيميكا،جريندو،فريد شوقى،أحمد رفعت،عمر كمال عبد الواحد،خط الهجوم،أحمد جمعة.

بينما دخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الوسط: صلاح ريكو،دينوبيتر،مهاب ياسر،محمد إسماعيل،كريم طارق،خط الدفاع: رامى صبري،إبراهيم يحيى،كريم فؤاد،على فوزي،خط الهجوم: إيبوكا.