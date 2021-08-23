شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرحب بضم أحمد أيمن منصور لتدعيم دفاع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلع مسئولو نادى الزمالك، رآى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، فى ضم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعم خط دفاع الفارس الأبيض قبل بداية الموسم الجديد.

ورحب كارتيرون بضم أحمد أيمن منصور لصفوف الزمالك، ومنح الإدارة الضوء الأخضر للدخول فى مفاوضات مع نادى بيراميدز للحصول على خدماته، خاصة وإن اللاعب أبدى رغبته فى الانضمام لقلعة ميت عقبة.

وأخطر أحمد أيمن منصور، ناديه برغبته في الرحيل بشكل نهائي في الموسم المقبل، من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك، متمسكًا برغبته في العودة إلى قلعة ميت عقبة كونه أحد ناشئي الأبيض.

وعرض اللاعب التنازل عن مستحقاته المتبقية لدى نادي بيراميدز بخلاف التنازل عن نسبة المشاركة المستحقة له عن المشاركة مع فريق بيراميدز عن الموسم الحالي، من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك حيث ينتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية الموسم المقبل ويرغب اللاعب في الانتقال بالموسم الجديد إلى الزمالك.

ويدخل ضمن دائرة اهتمامات الزمالك من صفوف بيراميدز في الوقت الحالي كلا من نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور ويرغب الثنائي في الانتقال إلى الزمالك بالموسم الجديد ويعد أحمد أيمن منصور أحد لاعبي الفريق الأبيض السابقين حيث سبق له التواجد في قلعة ميت عقبة قبل رحيله عن صفوف الفريق ليخوض أكثر من تجربة منها التواجد في صفوف الداخلية والمصري قبل الانتقال إلى بيراميدز.