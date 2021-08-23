شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعلن الأهلى عن الصفقات الصيفية استعدادا للموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادى الأهلي العمل على التعاقد مع صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل، تلبية لرغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، لمواصلة حصد الألقاب الممكنة.

ومع اقترب نهاية الموسم المحلي بدأت ملامح ميركاتو الصيف تظهر فى كثير من الأندية، وفى مقدمتها الأهلي الذى خسر الدورى "إكلينيكياً" قبل جولتين من نهاية المسابقة بشكل رسمي.

لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تضع اللمسات الأخيرة حالياً على بعض الأمور الخاصة بميركاتو الصيف الجارى، فى ظل رغبة المارد الأحمر تدعيم صفوفه بصفقات قوية، وفى السطور التالية نلقى الضوء على موعد إعلان المارد الاحمر لصفقاته الجديدة..

س: ماهى الصفقة الأولى التى حسمها الأهلى؟

ج: وقع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبى على عقد مع الأهلي ممتد لمدة 5 مواسم ليكون الصفقة الاولى للمارد الأحمر، في الوقت الذي ينضم كريم فؤاد لتدريبات الأهلي بعد انتهاء مباريات إنبي فى بطولة الدوري العام، فى ظل انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، وحصل الأهلى على توقيع اللاعب كما أنهى جميع إجراءات الصفقة مع نادى النجوم وينتظر إعلان القلعة الحمراء عن الصفقة وتقديمه بشكل رسمى لوسائل الإعلام.

س: وماذا عن الصفقة الثانية؟

ج: حسم الأهلى صفقة الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح نادى سيمبا التنزانى مقابل مليون و50 ألف دولار لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق الأحمر.

س: وماذا عن الصفقة الثالثة؟

ج: نجح النادى الأهلى فى حسم صفقة جناح فريق برايتون الإنجليزي بيرسي تاو، بعد توصل الناديين إلى اتفاق نهائي من أجل إتمام الصفقة.

س: متى يصل بيرسى تاو وميكيسونى للقاهرة ؟

ج: يصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني إلى القاهرة الجمعة المقبل من أجل الخضوع للاختبار الطبي.

س: متى يعلن الأهلى عن صفقاته الجديدة؟

ج: يعلن الأهلى عن ضم بيرسى تاو وميكيسونى مطلع الأسبوع المقبل بمجرد اجتياز اللاعبين للكشف الطبى، ويعلن عن ضم كريم فؤاد بنهاية مباراة إنبى مع الجونة فى الجولة الأخيرة للدوري والمقرر لها السبت المقبل.

س: هل يتعاقد الأهلى مع مدافعين جدد؟

ج: تؤكد إدارة الأهلي أن الفريق يضم حالياً ستة مدافعين هم بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، سعد سمير ومحمود متولي، ورغم تألق محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المُعار لسموحة إلا أن موسيماني يرفض فكرة استعادته الموسم المقبل لعدم حاجة الأحمر لمدافعين الموسم المقبل.

س: هل يفكر الأهلى فى تدعيم خط هجومه بالموسم الجديد؟

ج: رغم مطالب قطاع كبير من الجماهير بتدعيم مراكز أخرى في الأهلي، إلا أن لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح رفضت فكرة تدعيم أكثر من مركز، فى مقدمتها الهجوم، ويرى موسيماني أن الأهلي لديه أكثر من لاعب قادر على التسجيل، فى مقدمتهم محمد شريف وصلاح محسن و أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا ، ويؤكد المدير الفني للأهلي ثقته فى الصفقات الجديدة التى تم إبرامها مؤخراً وسيكون لها دور فى زيادة قوة الفريق هجومياً وهم ميكيسوني وبيرسي تاو.

س: ماذا قدم بيرسى تاو قبل الانتقال للقلعة الحمراء؟

ج: يلعب تاو، 27 عامًا، في مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، في الفترة من 2013 إلى 2018 ، وانضم الجنوب إفريقي إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.

س: ماذا عن تفاصيل عرض الأهلي المالي لشراء ميكيسوني؟

ج: صفقة ميكيسونى كلفت خزينة الأهلى مليون دولار، ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيمبا الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لإتمام الصفقة.

س: من سيرحل لقيد بيرسى تاو وميكيسونى بدلاً منهما؟

ج: مسئولو الأهلى سيناقشون مع بيتسو موسيمانى اللاعبين الأجنبيين اللذين سيتم الاستغناء عنهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل قيد الثنائى الأجنبى الجديد.