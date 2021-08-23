شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعم فريق السلة بالأمريكى مايكل تومسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادى الأهلى الاتفاق مع الأمريكى مايكل تومسون لتدعيم صفوف فريق كرة السلة خلال الموسم الجديد، وسبق ولعب تومسون فى عدة دوريات مثل الدورى التركى والروسى والفرنسى والكازخستاني.

يأتى الاتفاق على ضم تومسون بعد التعاقد مع مروان السرحان وعمر عزب لاعبى فريق سلة سموحة ضمن تدعيمات الفريق الأحمر للموسم الجديد

وحضر مندوب من النادي الأهلى لمقر نادي سموحة الأسبوع الماضى وسلم مسئولى النادى السكندرى الشيك الخاص بالمقابل المادى لإتمام الصفقة قبل أن يحصل على الأستغناء الخاص بعزب وسرحان، وبالتالى أصبح اللاعبان على ذمة الأهلى بشكل رسمى.