شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى والدة أحمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بخالص العزاء لأحمد حسن عميد لاعبى العالم، وقائد المنتخب السابق لكرة القدم، في وفاة المغفور لها والدته.

وحرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على تقديم واجب العزاء لأحمد حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن أحمد حسن لعب لصفوف القلعة البيضاء في الفترة ما بين عامي 2011 حتى 2013.

وشيع أحمد حسن، جنازة والدته، بمشاركة المئات من أهالى مدينة مغاغة، أقصى شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، وأدوا الصلاة عليها فى مسجد السلام عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الرموز الشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

أدى اللاعب الدولى أحمد حسن، صلاة الجنازة على جثمان والدته بمسجد السلام بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا عقب صلاة الظهر.

وعقب صلاة الجنازة ردد الكابتن أحمد حسن والمصلين بعض الأدعية على روح المرحومة والدته وهى :"اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم انس وحدتها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا ..اللهم اغفر لها، اللهم اعتقها من فتنة القبر، وعذاب النار،اللهم إن كان محسناً, فزد فى حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ،اللهم آنس وحدتها، وآنسه فى وحشتها، اللهم أنزلها منزلاً منزلاً مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقاً.