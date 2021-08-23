شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عمر وهشام صلاح يحملان علم مصر فى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة بعثة اللجنة البارالمبية فى طوكيو برئاسة النائبة الدكتورة حياة خطاب تعديلات على اختيار اللاعبين المشاركين فى حمل العلم المصرى خلال حفل الافتتاح وطابور العرض فى افتتاح الدورة البارالمبية طوكيو 2020، وذلك باختيار الرباعة فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبية، بعد التأكد من عدم حملها للعلم فى دورة لندن 2012 والتى حصلت فيها على الميدالية الذهبية، حيث رفع العلم فى تلك الدورة الرباع متولى مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخى.

ويشارك فاطمة عمر فى حمل العلم فى طوكيو هشام صلاح لاعب الكرة الطائرة وأكبر اللاعبين المشاركين فى الدورة سناً، وحصل مع منتخب الطائرة على ميداليتين برونزيتين فى أثينا 2004 وريو دى جانيرو 2016.

وكان الرباع التاريخى متولى مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخى هو من حمل العلم المصرى فى دورة ريو دى ودور جانيرو 2016 .