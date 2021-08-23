شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة المصرى وإنبى باستاد الإسكندرية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره إنبى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعدما خاض 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35.

2_يحتل إنبى المركز السابع برصيد 43 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

3_ يدخل المصرى مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى برباعية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل انبى مع الطلائع بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

4_تاريخيا.. يعود تاريخ مواجهات الفريقين إلى موسم 2002/2003 عندما صعد إنبي للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

5_جاءت المواجهة الأولى من الأسبوع الخامس فى 25 أكتوبر 2002 بالجبل الأخضر، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، سجل عبدالحميد حسن ميدو لإنبي، وعمرو الدسوقي للمصرى

6_فى بورسعيد 28 فبراير 2003 حقق المصرى أول فوز له بهدف سجله محمد ساهر ، بينما احتاج إنبى إلى 6 مباريات لتحقيق فوزه الأول في افتتاح الدور الثاني 27 ديسمبر 2004 بثلاثة أهداف سجلها ميدو، عمرو زكى، مجدى عبدالعاطي مقابل هدف سجله سيد العتباني.

7_خلال 32 مواجهة سابقة، تفوق الفريق البترولي نسبيا بتحقيق 10 انتصارات منها ثلاثة انتصارات متتالية ،وهى أول فوز ثم الموسم التالي 2005/2006 ذهابا وإيابا ،وكذلك موسم 2008/2009 فاز انبى ذهابا وإيابا، فى حين حقق المصرى 8 انتصارات، منها الموسم قبل الماضي ذهابا وإيابا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ، وفشل المصرى فى 15مباراة متتالية فى تحقيق الفوز على إنبى بدءا من الموسم الثاني 2003/2004 حتى الدور الأول 2010/2011 وحقق فوزه الثاني فى9 يونيو 2011 ببورسعيد بهدف إلياسو قبل النهاية بدقيقتين في شباك محمد أبوجبل، وأدار المباراة الحكم محمد عباس.

8_تعادل الفريقان فى 14 مباراة منها 5 سلبيا، شهدت مواجهات الفريقين تسجيل 32 هدفاً لانبى مقابل 31 هدفاً للمصرى البورسعيدى.

9_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين المصرى وانبى بالتعادل 1-1 ، تقدم رامى صبرى لإنبى من ركلة جزاء فى الدقيقة 90 ، وتعادل ايزى ايميكا للمصرى فى الدقيقة 92 بالجولة 16 للمسابقة على ستاد الاسكندرية.

10_تقرر إسناد مباراة المصرى وانبي لطاقم تحكيم بقيادة محمود ناجي ومعه خالد حسين وعربي أحمد كمساعدين،وكريم مرسي حكمًا رابعًا،فيما يتولى مهام حكم الفيديو محمد عباس قابيل ومحمود وفا.