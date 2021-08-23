7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 23 أغسطس 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، ليفربول يرفض انضمام صلاح للمنتخب.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا، و زيزو ومصطفى فتحي والشحات بدائل محمد صلاح فى المنتخب أمام أنجولا والجابون.

ليفربول يرفض انضمام صلاح للمنتخب.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب اعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

زيزو ومصطفى فتحي والشحات بدائل محمد صلاح فى المنتخب أمام أنجولا والجابون

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، تجهيز بدائل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في قائمة الفراعنة تحسباً لعدم وجوده فى القائمة بشكل نهائي بعد خطاب ليفربول.

السولية يحمل شارة قيادة المنتخب أمام أنجولا والجابون حال غياب محمد صلاح

يرتدى عمرو السولية لاعب الأهلي شارة قيادة منتخب مصر فى مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

الأهلي يوافق على طلب موسيماني بالسفر إلى جنوب أفريقيا

وافق مسئولو النادي الأهلي على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق بالسفر إلى بلاده لقضاء إجازة هناك عدة أيام بعد انتهاء بطولة الدوري.

بيراميدز يفاوض أحمد سامى لقيادة الفريق.. وناجى مدربًا للحراس

فتح مسئولو نادى بيراميدز خط مفاوضات مع أحمد سامى، المدير الفنى الحالى لفريق سموحة، من أجل تولى قيادة الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، فى ظل رغبة إدارة بيراميدز فى الاستعانة بمدير فنى مصرى، وتوجيه الشكر لليونانى تاكيس جونياس.

الإنتاج الحربى يقدم تظلما للجبلاية ضد عقوبة إيقاف أحمد كشرى 8 مباريات

استقر مسئولو نادى الإنتاج الحربى على تقديم تظلم لاتحاد الكرة ضد عقوبة لجنة المسابقات بإيقاف أحمد كشرى المدير الفنى للفريق 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، لتخفيف هذه العقوبة التى يراها المدرب والنادى مغلظة. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أحمد كشرى 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاعتراضه على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة 32 من مسابقة الدورى.

الجهاز الفنى للزمالك يحذر اللاعبين من الثقة الزائدة أمام الإنتاج