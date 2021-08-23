شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمد الحنفى مع الإسماعيلى قبل مواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسماعيلية فى افتتاح الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وأسندت لجنة الحكام مواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش لطاقم تحكيم مكون من: محمد الحنفي حكم ساحة ويعاونه كل من خالد السيد وأحمد رشدى، بالإضافة لإبراهيم شاهين حكما رابعا، وعلى الفار يتواجد كلا من صبحى العمراوى و عمرو رمضان.

وسبق للحنفي إدارة 19 مباراة للإسماعيلى، فاز في 8 وتعادل 6 وخسر فى مثلها، وله 14 هدفًا وعليه 12 وكلين شيت 12 لقاء، وأشهر الكارت الأصفر 24 مرة لنجوم الدراويش واحتسب ركلة جزاء واحدة فى مباراة بيراميدز 2018.

آخر مباراة أدارها محمد الحنفى للإسماعيلى كانت أمام الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.