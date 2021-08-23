شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يحدد مصير الأجنبي الثالث للأهلى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع لاعب أجنبي ثالث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حال بيع المالي أليو ديانج لاعب الفريق. واستقر الأهلي علي بيع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق والنيجيري جونيور أجايى جناح الفريق الصيف الجاري من أجل قيد الثنائي الأجنبي الجديد بدلا منهما.

وضم الأهلي مؤخرا كلا من: الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الانجليزي والموزمبيفي لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا التنزاني، وسيقوم الاهلي بقيد بيرسي تاو وميكيسوني بدلاً من أجايى وبواليا.

ويدرس الأهلي التعاقد مع لاعب أجنبي ثالث حال بيع ديانج الذي تلقي عرضا من جالطة سراي التركي ولكن الخلاف مع الأهلي حول المقابل المالي مازال يؤجل إتمام الصفقة.