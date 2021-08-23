شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يختار 20 لاعباً لمعسكر أسوان فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على اختيار 20 لاعبا للسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لأسوان فى الجولة 33 والمقرر لها غدا فى التاسعة مساءً على ملعب بتروسبورت.

وجاءت قائمة سموحة كالتالى:

فى حراسه المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل و محمود عزت و محمد عبد المنعم و محمود البدرى و أطهر الطاهر و شريف رضا و محمد شكرى

خط الوسط: محمد ليله و محمد كناريا و احمد حمص و محمود حليمو و مصطفى فتحى و عبد الكبير الوادى و رفيق كابو و احمد عبد القادر

خط الهجوم: إسلام جمال و محمد نادى و ديريك نسينامبى

ويسعى أحمد سامى لاستمرار الحالة المعنوية العالية التى يعيشها اللاعبين بتحقيق الفوز وضمان الحفاظ على المركز الثالث، وتحفيز اللاعبين بعد قيام محمد فرج عامر رئيس النادى بصرف مكافأة الفوز على الجونة.



لاعبو سموحة (1)



لاعبو سموحة (2)



لاعبو سموحة (3)



لاعبو سموحة (4)



لاعبو سموحة (5)