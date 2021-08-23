شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي سلة الزمالك يشاركان فى معسكر تدريبى بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادى الزمالك على اشتراك ثنائي فريق كرة السلة الناشئين أحمد نضال وياسين ياسر في المعسكر التدريبي الذى يتم تنظيمه تحت رعاية NBA والمقرر إقامته فى السنغال خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر.

جاء ترشيح الثنائي بعد تألقهما مع قطاع الناشئين لكرة السلة فى نادى الزمالك وتطور قدراتهما ومهاراتهما الفنية مع الفريق.

تأتى تجربة انضمام اللاعبين على غرار انضمام أنس أسامة لاعب الفريق الأول الذي يشارك في تحضيرات فريق تورونتو رابتورز للمشاركة في دوري المحترفين لكرة السلة NBA، وكذلك مهاب ياسر الذي التحق بدوري الجامعات الأمريكي هذا العام.