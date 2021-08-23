شكرا لقرائتكم خبر عن رضا هيكل ينضم لصفوف طائرة صوفيا البلغارى لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا هيكل، نجم فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك المنتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى، عن توقيعه لصفوف نادى صوفيا البلغارى لمدة موسم. وقال رضا هيكل لليوم السابع، إنه سيسافر إلى بلغاريا فجر الأربعاء للانضمام إلى فريقه الجديد .

وأبدت أندية أوروبية وعربية رغبتها فى التعاقد مع اللاعب قبل أن يحسم وجهته إلى بلغاريا، لا سيما أنه اعتذر عن الانضمام للمنتخب الذى يستعد لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها فى رواندا سبتمبر المقبل لظروف خاصة.

واتفقت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك مع حسن الحصرى، نجم الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك، على تدريب الفريق الأول بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد، خلفا لمحمد اللقانى الذى تولى حقبة تدريب المنتخب الأول مؤخرا.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك مؤخرا تعيين عبد الحميد الوسيمى رئيسا لجهاز الطائرة بالنادي، وكلفت اللجنة "الوسيمي" بتشكيل الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بالنادى خلال الفترة الحالية.

ويعد عبد الحميد الوسيمى أحد أشهر رموز نادى الزمالك ومنتخب مصر فى كرة الطائرة، وتولى المسؤولية الفنية لمنتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر، كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس بمصر الجديدة، كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية بجانب تدريب نادى الجزيرة الإماراتي.