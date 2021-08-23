شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى يقترب من الرحيل عن بيراميدز بعد خروجه من القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد حمودى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالة، خاصة بعدما لم يتم قيده فى القائمة الأفريقية التى تم تسجيلها بالاتحاد الأفريقى "كاف" لمشاركة بيراميدز فى الكونفدرالية بالموسم المقبل.

ولم يحدد مسئولو بيراميدز مصير أحمد حمودى بشكل نهائى حتى الوقت الحالى، وإن كان القرار الأقرب سيكون رحيله عن الفريق السماوى، خاصة أن اللاعب لما يشارك مع الفريق فى الموسم قبل الماضى بسبب أزمة عدم قيده، وفى الموسم الحالى تم قيده إلا أنه تعرض لإصابة بقطع فى وتر أكيليس وهى الإصابة التى تعرض لها أثناء أحد تدريبات فريقه فى شهر يناير الماضي، ليخضع اللاعب لجراحة عاجلة استلزمت التزامه ببرنامج علاجى طوال الفترة الماضية.

وعاد حمودى للمشاركة فى تدريبات بيراميدز بشكل تدريجى بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلى الذى خضع له منذ إجراء العملية الجراحية.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو نادى بيراميدز الاستغناء عن الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق بنهاية الموسم الجارى، فى ظل تراجع مستواه بشكل كبير، ليستقر الرأى الفنى على تسويق اللاعب وعدم استمراره مع الفريق بالموسم الجديد، خاصة أن أرقامه لا ترتقى للمستوى المطلوب ولم ينجح فى إقناع الأجهزة الفنية بقدراته ليبتعد عن التشكيل الأساسى طوال الفترات الماضية.

وأكد مصدر داخل نادى بيراميدز أن جون أنطوى خرج من الحسابات الفنية للنادى بشكل رسمي، خاصة بعد التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف والاستعداد لضم مهاجم أجنبى مميز آخر تضع إدارة النادى الرتوش الأخيرة على تفاصيل انضمامه للفريق.

فى الوقت الذى يرفض مسئولو بيراميدز التفريط فى خدمات البوركينابى إيريك تراورى لأى من الأندية التى طلبت ضمه، سواء داخل مصر أو خارجها، نظراً لوجود حاجة لخدمات اللاعب فى الموسم الجديد ووجود قناعه كبيرة بالمردود الذى يقدمه اللاعب مع الفريق.