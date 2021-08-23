مران الأهلي.. موسيماني يحاضر بالفيديو.. وانتظام الشحات وأجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل فريق الأهلي، مساء اليوم الإثنين، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الجونة بدوري we المصري.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي جرى عصر اليوم على ملعب التتش.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، وعرض عدد من الفيديوهات لفريق الجونة الذي يواجه الأهلي غدًا في الدوري الممتاز.

وشهد مران الأهلي انتظام الثلاثء حسين الشحات واجايي وأيمن أشرف في مران الفريق الجماعي.

وكان موسيماني، قد منح الثنائي أيمن أشرف والشحات راحة من مران الأهلي الجماعي، أمس الأحد، وذلك وفقًا للبرنامج الاستشفائي الذي يقوم بتنفيذه مع العديد من اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها التاسعة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة دوري we المصري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة.