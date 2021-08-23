مصدر لـ"الخليج 365": بيبو يقدم تصورًا للتطويرات الإنشائية داخل قطاع الناشئين بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قدم خالد بيبو مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصورًا لمجلس إدارة الفريق الأحمر، عن التطويرات الإنشائية التي سيتم القيام بها داخل قطاع الناشئين في الفترة القادمة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "التطورات تشمل بناء مدرجات جديدة للفرق المختلفة داخل القطاع، والتي تخوض مبارياتها داخل النادي بفرع مدينة نصر".

وأضاف: "كما تشمل تطوير غرف اللاعبين والأجهزة الفنية بما يليق بالنادي الأهلي وطموحات القطاع في الفترة القادمة".

واختتم المصدر تصريحاته: "كما سيتم تطوير أرضيات الملاعب المختلفة داخل القطاع للحفاظ على سلامة جميع لاعبي الفرق المختلفة من الإصابات خاصة بعد شكوى بروكيتش من سوء أرضية تلك الملاعب وطالب بتجديدها".