مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في بث مباشر الدوري الايطالي رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا على رابط كورة لايف، في ختام الجولة الأولى من منافسات الدوري الايطالي، ضمن إحدي مباريات الاثنين الاحد 22-8-2021.

يستهل ميلان مشواره في الدوري الايطالي بالموسم الجديد بمواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على سامبدوريا، والتي يستضيفها ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي).

تنطلق صافرة بداية مباراة ميلان وسامبدوريا في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم ماركو جويدا.

وتنقل ميلان وسامبدوريا في الدوري الايطالي على قناة League serie A Youtube بصوت المعلق الرياضي العراقي “فراس الشيخلي”، كما تنقل على قنوات (Sport 1 Hungary، Nova Sports 4 HD، Eleven Sports 1 HD).

ويسعى الروسونيري إلى تحقيق أفضل ضربة بداية في النسخة الجديدة من الدوري الإيطالي واقتناص أول ثلاث نقاط في المسابقة بالفوز على مضيفه اليوم سامبدوريا.

وخاض ميلان خمس مباريات ودية بقيادة مدربه “ستيفانو بيولى” ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد، واستطاع ان يحقق الفوز في مبارتين، وتعادل أمام ريال مدريد الاسباني ونيس الفرنسي، وتعرض لهزيمة واحدة أمام فالنسيا الاسباني بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر يسعى فريق سامبدوريا إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام ميلان وتحقيق أفضل ضربة بداية في الدوري الإيطالي، رغم صعوبة المواجهة أمام ميلان إلا أنه يتسلح بعاملي الارض والجمهور بعد عودتهم من غياب دام لموسم ونصف جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ويدخل سامبدوريا لقاء اليوم بعد تأهله الصعب لدور الـ16 ببطولة كأس ايطاليا على حساب أليساندريا بنتيجة 3-2، في المبارة التي أقيمت بينهم يوم 16 أغسطس الجاري ضمن منافسات دور الـ32.