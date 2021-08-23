بعد أزمة محمد صلاح.. من هم بدائل نجم ليفربول في منتخب مصر لمباراتيّ أنجولا والجابون؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني حسام البدري، صدمة قوية بشأن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وكانت اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، قد أعلنت عن تلقيها خطاباً من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل.

ويتضمن معسكر المنتخب الوطني مواجهتيّ أنجولا بالقاهرة، والجابون بمدينة فرانسفيل، خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والمحدد لهما الأول والخامس من سبتمبر المقبلين.

وأشار ليفربول في خطابه إلى أن سبب القرار هو الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى انجلترا.

ونشرت صحيفة "الوطن" تقريراً استعرضت خلاله البدائل المنتظرة لنجم ليفربول محمد صلاح، خلال مباراتيّ أنجولا والجابون.

أحمد سيد زيزو جناح الزمالك

تألق أحمد سيد زيزو مع فريقه الزمالك هذا الموسم، حيث يقترب من قيادة فريقه لحصد لقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه يعتبر أبرز البدائل.

وشارك زيزو مع الزمالك هذا الموسم في 31 مباراة حتى الآن، وسجل 8 أهداف وصنع 6، وحصل على إنذار واحد وشارك في 2555 دقيقة.

حسين الشحات لاعب الأهلي

يواصل حسين الشحات جناح أيمن النادي الأهلي تألقه مع الفريق الأحمر، إذ استعاد جزءاً كبيراً من مستواه.

وشارك الشحات مع الأهلي هذا الموسم في 29 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 11 هدفا، وحصل على 3 إنذارات، وشارك بمعدل 2110 دقيقة.

مصطفى فتحي نجم سموحة

تفوق مصطفى فتحي، جناح أيمن فريقه سموحة، على نفسه منذ إعارته من الزمالك لصفوف سموحة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك فتحي مع سموح هذا الموسم في 24 مباراة، وسجل 14 هدفا وصنع 6، ولم يحصل على أي إنذار، كما شارك بمعدل دقائق 2145 دقيقة.