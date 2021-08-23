أسباب منع ليفربول «محمد صلاح» من اللعب في مصر مع المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية اليوم، الاثنين، عن ترحيب نادى ليفربول الإنجليزي بمشاركة نجمه الدولى المصري محمد صلاح مع منتخب مصر الأول أمام منتخب الجابون التى ستقام بمدينة فرانسفيل خلال الجولة الثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وبحسب نيل جونز مراسل ليفربول لموقع جول العالمى، فإن ليفربول مستعد للسماح لمحمد صلاح للمشاركة فى مباراة الجابون، باعتبارها ضمن الدول التى ليست على قائمة كوفيد 19 لدى إنجلترا.

وأضاف مراسل ليفربول فى تغريدة على حسابه عبر توتير، "مصر فى القائمة الحمراء، ما يعني أنه سيضطر إلى الحجر الصحي عند عودته".

وبما أن مباراة أنجولا ستقام فى مصر والمباراة الثانية ضد الجابون ستقام فى الجابون فسوف يتم السماح لمحمد صلاح بالمشاركة فى المباراة الثانية دون الأولى بسبب قيود وباء كورونا كوفيد 19 .

وأضاف أن ليفربول ليس لديه مانع في مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر أمام الجابون في تصفيات كأس العالم بقطر 2022، حيث إن هناك رفضا من النادي الإنجليزي على انضمام الفرعون إلى معسكر القاهرة في مباراة أنجولا فقط بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقال نيل جونز الصحفي بموقع "جول" العالمي، إن ليفربول قد يوافق على مشاركة محمد صلاح أمام الجابون، لاسيما أن المباراة ستقام في الجابون التي لا تتواجد في قائمة الدول الحمراء، بشرط أن يسافر اللاعب من إنجلترا إلى الجابون مباشرة والعكس.

من جهته بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، تجهيز بدائل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في قائمة الفراعنة تحسباً لعدم وجوده فى القائمة بشكل نهائي بعد خطاب ليفربول.