شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة محمد صلاح.. نور الشربينى تكشف سر تتويجها ببطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، عن كلمة السر فى تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة والتى أقيمت فى أغسطس الجارى كأقدم بطولة فى تاريخ اللعبة.

وكتبت نور الشربينى عبر حسابها الشخصى على انستجرام، "هذه اللحظة كنت أقول لنفسى "لا تستسلمى"، وأنا فخورة جداً ببقائى قوية حتى النهاية، وكل التقدير لنوران جوهر أتطلع للكثير من المباريات التى ستجمعنا مجدداً.

وتغلبت نور الشربينى على إصابتها لتفوز بالمباراة النهائية فى بطولة بريطانيا وتحصد رابع ألقابها فى الموسم الجارى.

وكان فرارى الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى قد ارتدى فى وقت سابق قميصاً حمل عبارة "لا تستسلم"، لتصبح أيقونة فى المثابرة لدى نجوم الرياضة.



نور الشربينى



نور

وفازت نور الشربينى على منافستها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 13-11, 5-11, 11-7, 11-2.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغاؤها فى الموسم الماضى؛ بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.