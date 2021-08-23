شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يكشف حقيقة عروض القطبين لضم محمد إبراهيم وشادى حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم شعبان، مدرب سيراميكا، حقيقة تلقى ثنائى الفريق شادى حسين ومحمد إبراهيم عروضاً من قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، خلال الفترة الماضية بعد تألقهما مع الفريق.

وقال هيثم شعبان، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، لم يبلغنى شادى حسين أو محمد إبراهيم بأى عروض، وعقدت جلسة مع اللاعبين وأبلغتهما أن كل لاعب يرتبط بعقد مع النادى لا يحق له التحرك فى مسألة الانتقالات إلا من خلال القنوات الشرعية، ولا توجد أى عروض رسمية ونعمل بشكل جماعى وليس فردياً.

وأضاف مدرب سيراميكا، استطعنا العودة بذاكرة اللاعبين إلى الأداء المميز، ونلعب كل 48 ساعة فقط والأمر كان صعباً، ولكن اللاعبين لديهم وعى تكتيكي، مباراة الأهلى كانت ظروفها صعبة نوعاً ما ولكن الأداء تحسن من مباراة إلى أخرى.

وعن الاستعداد للموسم الجديد قال مدرب سيراميكا، نسير بشكل متوازٍ بين احتياجات الفريق والتحضير للموسم الجديد، ونسعى لدراسة الصفقات ونسعى للدخول فى مفاوضات مع بعض اللاعبين والأندية.

وأضاف، سنرتب أوراقنا من جديد الموسم المقبل، وسنحاول الوصول إلى نقطة أبعد وأى فريق يأخذ وقتاً فى مرحلة البناء، وضعنا الأساس فى أول موسم لنا بالممتاز.