شكرا لقرائتكم خبر عن حداد 3 أيام فى نادى الأولمبى لوفاة الطفل السباح سيف إسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعي ببالغ الحزن مجلس إدارة النادي الأولمبي، برئاسة المهندس طارق السيد والمدير التنفيذى وجميع العاملين، سباح النادى الطفل سيف إسلام، الذى وافته المنية اليوم، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

ويعلن مجلس إدارة النادي الأوليمبي الحداد 3 أيام على روح السباح الراحل سيف إسلام بإيقاف تدريبات الفرق الرياضية بالنادي اعتبارا من غداً.

يذكر أن الطفل سيف إسلام البالغ من العمر 7 سنوات غرق أثناء تدريبه فى حمام السباحة بالنادى الأولمبى بالإسكندرية، ودخل فى حالة غيبوبة، وتم إيداعه العناية المركزة حتى توفاه الله.