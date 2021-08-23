شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فريدة خالد لاعبة السلة: بحب فيروز وبيومى فؤاد.. وهوايتى التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "فريدة خالد" لاعبة السلة فى نادى سموحة والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات..





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

التصوير

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

-تشيكن الفريدو

من نجمك المفضل؟

-بيومي فؤاد





من مطربك المفضل ؟

-عمرو دياب .

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

سباحة علشان كانت لعبتي الثانية-

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

-بمشي علشان اتجنب المشاكل

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

فيروز





بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

-الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

رياضي عشان يبقي فيه توافق

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه

مش حسيب الرياضة علشان كدة لازم يكون رياضي علشان يقدر اهميتها