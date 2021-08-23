شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الننى يتواجد بشكل طبيعي فى المعسكر المقبل للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسؤولو اتحاد الكرة وصول أى خطابات من نادى أرسنال الإنجليزى بشأن محمد الننى، المحترف بصفوف الفريق، وقال مسؤولو اتحاد الكرة، إن أرسنال لم يرسل اعتذارا عن عدم انضمام الننى لمعسكر المنتخب المقبل واللاعب يتواجد بشكل طبيعى فى المعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري.

ويواصل الاتحاد المصرى لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولى لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم للمشاركة فى تصفيات كأس العالم التى تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم فى البلدان التى يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد تلقى خطابا من نادى ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطنى فى معسكره المقبل الذى يتضمن مواجهة انجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار خطاب النادى الإنجليزى إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة فى انجلترا لمواجهة تفشى فيروس كورونا فى العالم والذى يضع العائدين من بعض الدول فى عزل صحى إجبارى لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا .

كما أعرب النادى الإنجليزى فى خطابه عن أمله فى أن يتفهم الاتحاد المصرى اضطراره لذلك، فى مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحى لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذى تحدده السلطات الإنجليزية.

يذكر أن نادى ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.