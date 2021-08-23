شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى باليابان يطمئن على البعثة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السفير المصرى باليابان أيمن على كامل والقنصل عمر الباز جلسة مع عمرو الحداد ممثل الحكومة فى الدورة البارالمبية، وحياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية، للاطمئنان على البعثة المصرية، وتحفيزهم قبل حفل الافتتاح غدا.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية غدا، بمشاركة البعثة المصرية التى تشارك بعدد 49 لاعبا ولاعبة من بينهم 15 يمثلون رفع الأثقال.

وتشارك البعثة المصرية بـ8 ألعاب مختلفة هى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات ، وسط آمال وطموحات بتحقيق أكبر عدد من الميداليات الاولمبية فى البارالمبياد.

وخضع لاعبو البعثة المصرية المشاركة فى الدورة البارالمبية لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، للاطمئنان على سلامتهم قبل السفر وجاءت نتيجة المسحة سلبية ، وغادر الفوج الأول ، الخميس الماضى ووصل الجمعة، بينما غادر الفوج الثانى اول أمس السبت ، و وصل امس إلى طوكيو .

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