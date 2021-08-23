شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح وراندا تاج يرفعان علم مصر فى حفل افتتاح البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت البعثة البارالمبية، برئاسة حياة خطاب، اختيار الثنائي هشام صلاح وراندا تاج لاعبى البعثة المصرية لرفع علم مصر فى حفل افتتاح الدورة البارالمبية التى تنطلق فى الفترة من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وتشارك البعثة المصرية بـ49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة، هى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات ، وسط أمال وطموحات بتحقيق أكبر عدد من الميداليات الاولمبية فى البارالمبياد.

وخضع لاعبو البعثة المصرية المشاركة فى الدورة البارالمبية لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، للاطمئنان على سلامتهم قبل السفر وجاءت نتيجة المسحة سلبية ، وغادر الفوج الأول، الخميس الماضى ووصل الجمعة، بينما غادر الفوج الثانى أمس الأول السبت، و وصل الآن إلى طوكيو .