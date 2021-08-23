شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك: الدورى لم يُحسم والأهلى يحتاج لتدعيم هجومه بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فتحى مبروك، المدير الفنى الأسبق للأهلى، أن مسابقة الدورى العام لم تحسم حتى الآن، رغم اقتراب الزمالك بنسبة كبيرة من اللقب، وقال مبروك فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، كرة القدم دائماً لا تعترف إلا بالنهايات، وهناك أمور لا يتوقعها أحد، والزمالك اقترب من الحسم لكنه لم يحسم البطولة حتى الآن، وأتمنى أن تحسم الأمور بهدوء لأن هذه كرة قدم ودائماً هناك فائز ووصيف.

وأضاف مبروك، "واقع كرة القدم أن أكبر فرق العالم وارد أن تتعادل وتخسر، الأهلى تعرض لهبوط فى المستوى فى فترة من الفترات، وإذا فقد نقطة أو أربع نقاط هذا لا يقلل من قيمة الفريق واللاعبين المتواجدين لديهم قدرات فنية تؤهلهم للإبداع فى الملعب".

وأشار مبروك إلى أنه فى المباريات التى خسر الأهلى فيها نقاطا كانت هناك الكثير من الفرص الضائعة، وسبب خسارة تلك النقاط كان سوء التوفيق فقط، كل مراكز الملعب فى الأهلى تضم لاعبين مميزين، وقد يحتاج الفريق للدعم فى رأس الحربة والأطراف فقط.

وعن محمد مجدى أفشة قال مبروك، هو لاعب ذكى جداً، فى كل مباريات الأهلى يتم تخصيص لاعب لمراقبته ولكنه ينجح فى الهروب من تلك الرقابة، وأى لاعب سيدخل الأهلى يجب أن يثبت ذاته، وخط دفاع الأهلى كله مميز ولديهم تجانس.

وتابع، "أكرم توفيق مميز جداً دفاعياً وهجومياً واللاعب الذى يلعب فى أكثر من مركز هو اللاعب الذى يغرى المدرب، ولذلك لعب على خساب محمد هانى، والأهلى لا يحتاج إلى ظهير أيسر بديل لمعلول لأن لديه وحيد وأيمن أشرف.

واختتم مبروك قائلا، "هناك الكثير من اللاعبين فى الدورى يصلحون للأهلى والزمالك، ولكن ليس بالضرورة أن كل لاعب متألق فى فريقه سيتألق فى القطبين، والزمالك ضم لاعبين من قبل من بيراميدز ولم يتألقوا مثل محمد عنتر".