باريس سان جيرمان يعلن حجم إصابة إيكاردي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن باريس سان جيرمان، حجم الإصابة التي يعاني منها الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب الفريق الفرنسي.

وتعرض إيكاردي للإصابة في كتفه خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد برست بالجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي، قبل أن يتم استبداله.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا، جاء فيه: "تؤكد الفحوصات التي أجريت على إيكاردي أنه يعاني من التواء من الدرجة الثانية في عظمة الترقوة اليمنى".

وأضاف: "تقدر عودته إلى التدريبات الجماعية ما بين 3 و4 أسابيع".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان فاز بنتيجة 4-2 على برست، ورفع رصيده إلى النقطة التاسعة تربع بها على قمة جدول الترتيب.