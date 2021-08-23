المصري: لا نية للتفريط في رفعت.. ولم نحسم مصير العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري، أنه لا توجد نية للتفريط في أحمد رفعت لاعب الفريق البورسعيدي ولو على سبيل الإعارة.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، قال حلبية: "التجديد مع علي ماهر لم يستغرق دقائق معدودة".

وأضاف: "هانكسر الدنيا الموسم الجديد، ومين يقدر على المصري الموسم المقبل".

وبسؤاله عن أنباء اهتمام الأهلي بضم أحمد رفعت مهاجم الفريق، قال: "رفعت ليس للبيع، لا نية للتفريط فيه تماما ولو على سبيل الإعارة".

وعن مستقبل كريم العراقي واهتمام الزمالك وبيراميدز بضمه، أجاب: "النادي لم يتخذ قراره حتى الآن بشأن مستقبل اللاعب".

وأتم عضو المصري حديثه: "أبرمنا عدة صفقات لكن لم يتم الإعلان عنها حتى الآن".