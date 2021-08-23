خاص.. خطوة واحدة لانتقال بواليا إلى مالاتيا سبور التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

بات والتر بواليا مهاجم الأهلي على بعد خطوة من الانتقال إلى الدوري التركي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونجحت إدارة التعاقدات بالأهلي في التوصل لاتفاق لتسويق اللاعب وإعارته لمدة موسم مع أحد أندية الدوري التركي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن والتر بواليا قريب من الانتقال إلى فريق مالاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأضاف: "توصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق لإعارة اللاعب لمدة موسم، وسيسافر اللاعب خلال ساعات إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع العقود رسميًا".

وأوضح: "الأمر متوقف حاليا على إجراء بواليا للكشف الطبي، وحال إجتيازه سيتم توقيع عقود الإعارة لمدة موسم واحد فقط بهدف منحه فرصة المشاركة أساسياً وتقييمه قبل العودة من جديد الموسم المقبل للقلعة الحمراء".

وكان الأهلي قد تعاقد مع بواليا قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم في يناير الماضي، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في إعارة اللاعب بهدف التمكن من قيد الصفقات الجديدة وعلي رأسها بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

وتضم قائمة الفريق 5 محترفين وهم علي معلول، وبدر بانون، وأليو ديانج، وجونيور أجايي، ووالتر بواليا، مما يستدعي رفع الأهلي اسمين من الأجانب من أجل قيد صفقتيه الجديدتين.