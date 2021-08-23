ماذا تقول لائحة "فيفا" بعد رفض ليفربول انضمام صلاح للمنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اعتذر نادي ليفربول الإنجليزي، في خطاب رسمي أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، عن عدم انضمام النجم المصري محمد صلاح، لمعسكر المنتخب المصري المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، لدخول معسكرًا خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار النادي الإنجليزي، في خطابه إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى انجلترا .

ومن جانبه، أوضح اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، أنه يواصل اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

ولكن ماذا تقول لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن ذلك الأمر؟

خفف الفيفا من قواعد التزام الأندية بإرسال اللاعبين للمنتخبات في أغسطس من عام 2020، إذا كانت المنتخبات تلعب في دول تصنف كمناطق خطرة بالنسبة للإصابة بالفيروس.

وفي أكتوبر من عام 2020 الماضي، أعلن "فيفا" أنه أجرى تعديلات على قواعد استدعاء اللاعبين لمنتخبات بلادهم في المباريات الدولية المقبلة، وذلك في ظل مخاوف الأندية بشأن إجراءات الحجر الصحي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر الفيفا البروتوكول المفصل الذي يتعلق بالمباريات الدولية المقبلة، ويتضمن البروتوكول الجديد تطبيق اللوائح بالشكل المعتاد، باستثناء الحالات التي تشهد فترة حجر صحي أو عزل ذاتي، إلزامية لمدة خمسة أيام، على الأقل، في المكان الذي يقع به النادي أو لدى الوصول إلى المكان الذي تقام فيه المباراة الدولية.

ويقول البروتوكول الجديد الذي أصدره "فيفا"، أنه يحق للأندية عدم السماح للاعبيها بالانضمام إلى قائمة المنتخب "في حالة وجود قيود سفر إلى أو من موقع آخر" أو "في حالة عدم منح استثناء للاعبين من قبل السلطات المعنية".

وفي 5 فبراير، أعلن "فيفا" استمرار تطبيق الإجراءات الاستثنائية، التي أصدرها في أكتوبر الماضي، فيما يخص توفير مرونة إضافية بانضمام اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي تمديد التعديلات على اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين، حتى "نهاية أبريل 2021".

ومنذ أخر إعلان للفيفا بتمديد الإجراءات الاستثنائية فيما يخص توفير مرونة إضافية بانضمام اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية حتى "نهاية أبريل 2021"، لم يصدر الاتحاد الدولي أي تحديث جديد.

وكان "فيفا" قبل أن تظهر الظروف الاستثنائية بخصوص فيروس كورونا (كوفيد-19)، يجبر الأندية على إرسال لاعبيها للمنتخبات الوطنية في حال طلب الاتحاد الوطني الخاص بالمنتخب ذلك.